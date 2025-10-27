محافظ قنا يشهد احتفالية تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث تقنيات الري

شهد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، احتفالية تخريج مدارس المزارعين الحقلية للموسم الشتوي الماضي، ضمن أنشطة مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين في صعيد مصر، المنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والممول من الحكومة الهولندية.



حضر الاحتفالية الدكتور سعد الحوصلي مدير المشروع، والدكتورة داليا يس نائب مدير المشروع، والمهندس صالح بغدادي وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس أبو العباس عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد كلية الزراعة، وعدد من ممثلي منظمة الفاو، إلى جانب القيادات التنفيذية وفريق عمل المشروع بالمحافظة، وحشد من المزارعين المشاركين من مراكز قوص وقنا وأبوتشت.



وأعرب محافظ قنا في كلمته عن سعادته بلقاء المزارعين المشاركين في المشروع، مؤكدًا دعم المحافظة الدائم لهم لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل أساس الحضارة والتنمية، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل وتشجيع الزراعة العضوية والتوسع في تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.



وأكد المحافظ أن رؤية قنا تقوم على استدامة مشروعات التطوير الزراعي، موجهًا وكلاء وزارتي الزراعة والري بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع ووضع خطة لضمان استمرارية مدارس المزارعين الحقلية وانتشارها في مختلف المراكز، لما تمثله من تجربة ناجحة في نقل المعرفة الزراعية الحديثة إلى صغار المزارعين.



كما أشار المحافظ إلى أهمية الربط بين التنمية الزراعية والسياحة الريفية، موضحًا أن المحافظة تمتلك مقومات فريدة لتطوير نمط من "السياحة الزراعية" يتيح للزوار التعرف على تجارب المزارعين المبدعين وطرق الزراعة والري الحديثة وتذوق المنتجات الريفية المميزة مثل العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.



ووجّه المحافظ بدراسة إنشاء مسارات للسياحة الريفية في بعض القرى المنتجة بالتعاون مع وزارة السياحة ومنظمات المجتمع المدني، معربًا عن تقديره لمنظمة الفاو والسفارة الهولندية على دعمهما المتواصل للمشروع، مشيدًا بجهود وزارتي الري والزراعة وجامعة قنا في تنفيذ أنشطته، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار المزارعين.

وشهدت الاحتفالية تكريم وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الموارد المائية والري وعميد كلية الزراعة وعدد من المزارعين المشاركين في مدارس المزارعين الحقلية، وتسليمهم معدات ري حديثة (رشاشات) دعمًا لتطبيق تقنيات الري الحديث في الحقول وتشجيعهم على نقل خبراتهم لباقي المزارعين.



وفي ختام الاحتفالية، وجّه محافظ قنا الشكر لفريق عمل المشروع، مؤكدًا أن مدارس المزارعين الحقلية تمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا لبناء قدرات المزارعين ونشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين منظمة الفاو والحكومة المصرية يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في الريف المصري.