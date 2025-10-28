قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إطلاق مبادرة مصرنا في قلوبنا بجامعة حلوان احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار احتفالات جامعة حلوان بذكرى النصر العظيم أكتوبر 1973، تنطلق مبادرة «مصرنا في قلوبنا» التي تنظمها وحدة برامج التنمية البشرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للإتصال الإستراتيجي والإعلام من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان، فى الفترة من 28 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025، لتجوب كليات الجامعة داخل الحرم الجامعي في مرحلتها الأولى، في أجواء وطنية تُجسّد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن.

تقام فعاليات مبادرة «مصرنا في قلوبنا» بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

تأتي المبادرة في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة حلوان ووزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف إلى تنفيذ برامج الوزارة داخل الجامعة، وتفعيل دورها في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية بين الشباب الجامعي.

وتحمل المبادرة رسالة سامية مفادها أن الانتماء لمصر ليس مجرد شعور، بل هو سلوك وممارسة ومسؤولية تجاه الوطن. فالمبادرة، كما تؤكد وحدة برامج التنمية البشرية، ليست فعالية عابرة، بل هي دعوة صادقة لغرس قيم الوطنية والانتماء في نفوس الطلاب في وقت تتعاظم فيه التحديات وتشتد فيه الحاجة إلى تماسك المجتمع ووحدته.

وتهدف «مصرنا في قلوبنا» إلى تحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، وتعزيز روح التعاون والتضامن بينهم، من خلال مجموعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية التي تتناول مفاهيم الولاء والانتماء والمواطنة، وأثرها في بناء مجتمع قوي ومتماسك، إلى جانب مناقشة الأبعاد النفسية والاجتماعية لهذه المفاهيم، وأهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية التي تُنمّي الإحساس بالمسؤولية الوطنية.

وتشمل فعاليات المبادرة جولات توعوية داخل الكليات المختلفة على مدار عشرة أيام، تبدأ من كلية الصيدلة والطب يوم الأحد 26 أكتوبر، ثم الخدمة الاجتماعية يوم 27 أكتوبر، الآداب يوم 28 أكتوبر، العلوم يوم 29 أكتوبر، التجارة وإدارة الأعمال يوم 30 أكتوبر، التمريض يوم 2 نوفمبر، التربية يوم 3 نوفمبر، الحاسبات والذكاء الاصطناعي يوم 4 نوفمبر، الحقوق يوم 5 نوفمبر، وتختتم في المدن الجامعية بنين وبنات يوم 6 نوفمبر.

وتؤكد وحدة برامج التنمية البشرية أن المبادرة تسعى إلى بناء جيل واعٍ ومحب لوطنه، قادر على التعبير عن آرائه ومقترحاته، ومؤمن بأن العمل الجماعي والتكاتف هما طريق نهضة الوطن.

تقام فعاليات مبادرة «مصرنا في قلوبنا» تحت إشراف عام من اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ ياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

احتفالات جامعة حلوان ذكرى النصر العظيم أكتوبر النصر العظيم أكتوبر

