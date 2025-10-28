زاهي حواس: كنت أخاف من الظلام عندما كنت صغيرا.. وقررت كمواجهة خوفي بعد عملي في الأثار

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الأثار الكبير، أنه كان يخاف من الظلام عندما كنت صغيرا، مشيرا إلى أنه أول مرة عملت في الآثار، دخلت نفق وخفت من الصدمة، ولكنه قرر مواجهة خوفه.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه قمت بالنزل حوالي 20 متر ونجح تفي مواجهة الخوف بداخلي، مؤكدا أن أول مومياء في حياته كانت لكاهن، وجلست لفترة طويلة ينظر إليها.

وتابع عالم الأثار الكبير، أنه في عام 2002، كانت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير مع فاروق حسني، مشيرا إلى أن هذا المشروع أهم مشروع ثقافي في القرن 21، ويضم قطعًا أثرية نادرة.