​تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. فتح ملفات الإسكان والتقنين والتنمية لأهالي خليج السويس

​عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا وحيويًا مع وبدو خليج السويس، وذلك بمقر مجلس مدينة أبو رديس، بحضور القيادات التنفيذية المختصة.



​ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام المباشر بالمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز التنمية الشاملة.



​استمع المحافظ خلال اللقاء إلى مطالب ومقترحات الأهالي التي تركزت في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها: الإسكان، وتقنين الأوضاع، والتجمعات التنموية، وأراضي الشباب، مؤكدًا أن جميع الطلبات والمقترحات محل دراسة واهتمام بالغ من المحافظة.

​كما استعرض المحافظ ما تم إنجازه بالفعل من موضوعات وحلول تم التوصل إليها خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على المتابعة الميدانية وتنفيذ ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع.



​أكد اللواء خالد مبارك أنه سيتم الرد على بعض الشكاوى والمطالب خلال أسبوع، وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها من الجهات المختصة،

وشدد على أن التواصل المباشر مع المواطنين ومشايخ القبائل نهج ثابت يهدف إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة في مختلف مناطق المحافظة.



​واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع الأهالي ومشايخ وعواقل القبائل، موجهًا الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الموضوعات المطروحة، بما يحقق الصالح العام ويعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.