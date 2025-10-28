وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد أعمال إنشاء وحدة جديدة بسفاجا

تفقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم، وحدة الأشغال الصحية بمدينة سفاجا لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية الجارية بالموقع، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته كل من المهندسة ماريا مفيد مدير الإدارة الهندسية، والدكتور محمد أسامة مدير الإدارة الصحية بسفاجا، والدكتورة هدى إبراهيم مسئول المكتب الفني، والدكتور أندرو عاطف نائب مدير التخطيط، والدكتور أنطونيوس سمير عضو إدارة الأسنان، والدكتور شوقي عادل عضو الإدارة الهندسية.

وتضمنت الجولة الميدانية متابعة سير العمل في مشروع إنشاء الوحدة الجديدة، والاطلاع على مراحل البناء الجارية ومستوى التجهيزات الهندسية، مع التأكد من تطبيق معايير السلامة والاشتراطات الصحية المعتمدة في جميع مراحل التنفيذ.

كما استمع وكيل الوزارة إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول آليات العمل وخطة الإنجاز المستقبلية، وموعد التسليم النهائي من الشركة المنفذة.

وأكد الدكتور العربي خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، مشيرًا إلى أن دخول الوحدة الخدمة في أقرب وقت سيُسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مدينة سفاجا والمناطق المجاورة.

وفي ختام جولته، وجّه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الفرق الهندسية والعاملين بالموقع على جهودهم المخلصة في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن تطوير المنشآت الصحية يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتقديم خدمة طبية متكاملة وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الصحي بمحافظة البحر الأحمر.