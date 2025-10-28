رئيس مدينة قويسنا تشن حملة لتوحيد تعريفة التوك توك بـ10 جنيهات

شنت اليوم هناء عقيلة رئيس مدينة قويسنا في محافظة المنوفية حملة علي مركبات التوك توك لتوحيد تعريفة الأجرة وعمل ملصقات علي المركبات.

أكدت عقيلة أن تعريفة الركوب هي 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات) داخل حدود المدينة.

ويأتي هذا الإجراء في محاولة لضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع التسعيرة بشكل عشوائي .

وشددت رئيس المدينة على ضرورة عدم دفع أي مبالغ تزيد عن التعريفة المقررة (10 جنيهات)، داعية المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي الفعال من خلال الإبلاغ عن أي سائق يطلب سعراً أعلى من 10 جنيهات عبر تصوير رقم كود "التوك توك" وابلاغ مشروع المواقف بالمجلس او ارسالة على البوابة الإلكترونية لمركز قويسنا .

وأكدت "عقيلة" أن المخالفين سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم تصل إلى مصادرة المركبة، وذلك لضمان التزام جميع السائقين بالتسعيرة الرسمية المقررة لخدمة المواطنين.