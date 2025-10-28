الأنبا غبريال والأنبا بيجول يترأسان القداس الإلهي بدير السيدة العذراء بالمحرق

أُقيم، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بدير السيدة العذراء المحرق، برئاسة صاحبي النيافة الحبرين الجليلين الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق.

وجاءت الصلاة في أجواء روحية مملوءة بالفرح، وشارك فيها عدد من الآباء الكهنة والرهبان، إلى جانب جمع من أبناء الشعب الذين حرصوا على المشاركة في القداس ونوال البركة.

وكان افتتح نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، معرس المحبة الخاص بمنتجات راهبات المحبة، بالمنشأة الكبرى.

ويُقام المعرض بقاعة الاجتماعات، بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس، بالقوصية، حتى يوم الأحد، الموافق التاسع من نوفمبر المقبل.