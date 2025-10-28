البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه الأربع بالقاهرة تحضيرًا لجلسته العامة الأولى

اختتمت اللجان الدائمة الأربع للبرلمان العربي “لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب”، اجتماعاتها التحضيرية اليوم، استعدادًا للجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع المقررة عقدها الخميس المقبل، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور صاحب المعالي رولاندو جونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وخطة عمل اللجنة، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع "رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية".

كذلك ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عدد من الموضوعات المالية والإدارية منها مشروع موازنة البرلمان للعام 2026، وخطة عمل اللجنة، وعقد ورشة العمل الإقليمية لدعم الدول العربية في سن التشريعات حول تنظيم مكافحة الحد من فقد وهدر الأغذية.

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع رؤية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي، وخطة عمل اللجنة، ومذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول آلية التعاون والتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المنبثقة من جامعة الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عدد من الموضوعات منها خطة عمل اللجنة، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة مستجدات العمل بشأن تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، كما بحثت اللجنة مستجدات الترتيب الخاصة بإطلاق الوثيقة الاسترشادية العربية لتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، والترتيب لعقد ورشة عمل لبحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية والحماية في مناطق الحروب والنزاعات، وكذلك ترتيبات عقد ندوة حول حماية الآثار في العالم العربي.

واعتمدت لجان البرلمان العربي تقاريرها، حيث عرضت على مكتب البرلمان العربي لمناقشتها والتصديق عليها، تمهيدًا لرفعها إلى الجلسة العامة والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة.