حقوق النواب تستقبل وفد الهيئة القبطية الإنجيلية لبحث التعاون المشترك

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بمقر اللجنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم قضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، والدكتورة نانسي نعيم، والمهندس محمد عصام أعضاء اللجنة.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ناقش اللقاء جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن حزمة التشريعات التي تعزز الحقوق والحريات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأكد رضوان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتهج مقاربة شاملة ترتكز على العدالة والمواطنة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى الدور الرقابي الفعّال للجنة في متابعة أداء الوزارات المعنية لضمان تنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما تناول اللقاء الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها، مع الإشادة بجهود مصر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الدكتور أندريه زكي جهود لجنة حقوق الإنسان في تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك.