أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير مع الجمهور

أحمد بسيوني

تحتفل مكتبة الإسكندرية، بالحدث التاريخي الكبير والفريد بافتتاح المتحف المصري الكبير، مع روادها من جمهور الإسكندرية، عبر إطلاق بث مباشر لفاعليات الافتتاح من ساحة الحضارات (البلازا) وقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، انطلاقاً من رسالتها التنويرية كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، وذلك في إطار الاستعدادات الوطنية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل.

وأكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن مشاركة أبناء الإسكندرية في الاحتفاء بهذا الحدث الثقافي الوطني والعالمي تأتي في إطار روح الفخر والاعتزاز بتراث مصر، وتعكس الدور الثقافي والتوعوي للمكتبة في تعزيز الوعي بقيمة الحضارة المصرية وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس حرص القيادة السياسية ورؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الثقافة والحفاظ على التراث المصري، موضحاً أن هذا الافتتاح يمثل علامة فارقة في مجالي السياحة والثقافي في مصر، ويعزز مكانتها كوجهة ثقافية متميزة على المستوى العالمي.

ويشمل الحدث بثًّا مباشرًا لفاعليات الاحتفالية على شاشة ضخمة بساحة المكتبة، إلى جانب عرض داخل قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات، مع إضاءة مبني المكتبة الرئيسي ومركز المؤتمرات باللون الذهبي، تصاحبها عروض ليزر مبهرة.

وتدعو مكتبة الإسكندرية أبناء محافظة الاسكندرية إلى حضور هذا الحدث الفريد، للاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني الكبير، حيث يمثل هذا الاحتفال فرصة لتجسيد الفخر بالإنجازات الوطنية، وإبراز الإرث الثقافي المصري أمام جمهور الإسكندرية والعالم بأكمله.

الاسكندرية الحدث التاريخي مكتبة الاسكندرية البلازا قاعة المحاضرات

