سالي عبدالسلام تستغيث بعد غرق منزلها بسبب انفجار ماسورة مياه

كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام، عن غرق منزلها بعد انفجار ماسورة مياه، الأمر الذي جعلها تحذر الجمهور من الاقتراب من الكهرباء في مثل هذه الحالة، مؤكدة أنها حاولت فصل التيار الكهربائي.



ونشرت الإعلامية سالي عبدالسلام، مقطع فيديو لها، عبر خاصية استوري، على صفحتها الرسمية على «إنستجرام»: "بيتي غرق بسبب انفجار ماسورة مياه ومسكت المشترك حاولت أقفل الكهرباء فاتكهربت، ولما صوّت قفلوا سكينة الكهرباء فورا، اوعوا يبقا فيه مياه وتقربوا من الكهرباء وخدوا بالكم من الغاز كمان وربنا يسترها".



نشرت الإعلامية سالي عبد السلام مقطع فيديو طريفًا يجمعها بالفنانة رحمة أحمد، أثناء التقاطهما صورًا تذكارية بعد استضافتها في برنامج «ع الهادي مع سالي عبد السلام».

وظهرت سالي في الفيديو وهي تضحك على فرق الطول الواضح بينها وبين رحمة، حيث علّقت عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "لا لا لا، فرق الطول مرعب! أنا ورحمة! أنا 175 سم ورحمة تقريبًا 155 سم.. بلاش نتصور واقفين سوا والله!".