محمد عمر: الأهلي والزمالك لم يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قادر على حل ازمة منتخب مصر الثاني مع رابطة الأندية المحترفة.

وقال عمر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعة والتانية على راديو ميجا إف إم: المهندس هاني ابو ريدة هو الوحيد القادر علي حل ازمة المنتخب الثاني مع رابطة الأندية.

وأضاف: علي رابطة الاندية حل ازمة حلمي طولان بهدوء ولديهم القدرة علي توفيق الأوضاع في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لأنه هدفنا هو حفاظ على شكل منتخب مصر.

وتابع: ناديي الأهلي والزمالك لم يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز، وحلمي طولان له كل الحق في تصريحاته ويجب الحفاظ علي شكل المنتخب