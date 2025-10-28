تسليم 920 جهازا تعويضيا وكراسي متحركة لمرضى الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

سلمت جمعية "الأورمان" 920 جهازا تعويضيا وكرسي متحرك للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



وقال وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ السيد مسلم اليوم إن تسليم الـ920 طرفا صناعيا وكرسي متحرك جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين".



وأشار إلى أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.



من جهته، قال مدير عام جمعية "الأورمان" ممدوح شعبان "إن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع كفر الشيخ تم تسليمهم الأجهزة التعويضية بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة".