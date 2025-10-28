سموحة يعلن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس إدارة نادي

أعلن نادي سموحة الرياضي غلق باب الترشح يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، عقب اعتماد القائمة النهائية للمرشحين من الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك استنادًا إلى كتاب مديرية الشباب والرياضة رقم (1641) الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2025، ووفقًا للمادة (13) من لائحة النظام الأساسي للنادي، والمعدّلة بالمادة (5) من القرار الوزاري رقم 1113 لسنة 2025.

ووفقًا لذلك، تم استبعاد غير المستوفين للشروط القانونية واللائحية، واعتماد قائمة المرشحين النهائية المستوفية لجميع الضوابط والمعايير.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:-