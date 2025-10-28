مصر تفتح أبواب التاريخ .. 10زعماء زاروا المتحف الكبير قبل الافتتاح.. و60 زعيمًا يحتفون بميلاد صرح للحضارة المصرية

شهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية، في إطار الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، توافد عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الدوليين لزيارة المتحف، الذي يُعد أكبر صرح متحفي في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وجاءت زيارات الزعماء لتؤكد المكانة العالمية للمشروع، والدور الحضاري الذي تسعى مصر إلى ترسيخه عبر هذا المعلم الثقافي الفريد.

زيارات رفيعة المستوى

ووفقًا لتقارير الصحف العالمية، يحظى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه السبت المقبل باهتمام واسع دوليا لما لمصر من مكانة ثقافية كبيرة ولما تحظى به فعليا الحضارة الفرعونية من جذب عالمي، وشملت قائمة الزوار قبل الافتتاح الرسمي عددًا من قادة الدول، من أبرزهم:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،

الرئيس الفيتنامي لوونج كوونج،

رئيس أنغولا جواو لورينسو،

رئيس جزر القمر غزالي عثماني،

رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام،

رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش،

رئيس وزراء صربيا ديورو ماتسوت،

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام،

الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون.

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

كما زار المتحف أيضًا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، وعدد من رؤساء الوفود الدولية المشاركين في المؤتمرات التي استضافتها مصر مؤخرًا، بحسب ما تداولته تقارير الإعلام الدولي.

إشراف مصري ومتابعة ميدانية

رافق كبار الزوار خلال جولاتهم داخل المتحف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الثقافة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واطلع الضيوف على المراحل النهائية لتجهيزات القاعات الكبرى، ولا سيما قاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تضم نحو 5 آلاف قطعة أثرية تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.

المتحف... مشروع حضاري عالمي

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أضخم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، إذ يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية توثق تاريخ مصر منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني الروماني.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن المشروع يهدف إلى «تقديم تجربة متحفية متكاملة تُبرز الهوية المصرية بوسائل عرض حديثة وتفاعلية»، مع اعتماد أحدث تقنيات الإضاءة والتحكم البيئي للحفاظ على الآثار.

رسائل الزيارات وأبعادها

وتؤكد الزيارات المتكررة من شخصيات دولية بارزة أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مشروعًا أثريًا فحسب، بل هو منصة دبلوماسية وثقافية تجسّد مكانة مصر الحضارية.

ووفقًا لموقع «روسيا اليوم»، يُتوقّع أن يحضر الافتتاح الرسمي، المقرر في نوفمبر المقبل، ما لا يقل عن 60 زعيمًا ورئيس حكومة من مختلف أنحاء العالم

وتعكس هذه الزيارات الرفيعة المكانة التي يحتلها المتحف المصري الكبير في الوعي العالمي، كأكبر مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث، وكجسر حضاري يربط الماضي بالمستقبل، ومصر بالعالم.