يعد طاجن السبيط من الأكلات الشهية التى تجمع بين الفوائد الغذائية العالية والمذاق المميز.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن السبيط في الفرن من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير



سبيط شرائح

زيت

فلفل ألوان شرائح

بصل

ثوم مفروم

فلفل أخضر

بقدونس مفروم

كرفس مفروم

طماطم مكعبات

عصير طماطم

صلصة طماطم

ملح

كزبرة

كمون

طريقة عمل طاجن السبيط في الفرن



فى طاسة بها زيت شوحي البصل و الثوم والملح ثم ضيفي البقدونس و الكرفس و طماطم و صلصة الطماطم و البهارات و الفلفل الأخضر والألوان.



ضعي السبيط على الخليط وقلبيه ثم ضيفي عصير الطماطم و ادخليه فرن ساخن حتي ينضج.