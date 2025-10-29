قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء عبد الغني يروي تفاصيل «محطة الزمالك الفاصلة» في مسيرته الكروية
مشاهد خادشة للحياء لرفع نسب الأرباح.. اليوتيوبر محمد عبد العاطي يواجه عقوبات مشددة
دعاء لجلب الرزق الوفير وقت الفجر.. ردده وانتظر الفرج
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

استقر أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025، عقب تراجعها في جميع البنوك أمس .

وسجل أعلى سعر للدولار 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، واقل سعر عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية 


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري 

 

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك الاسكندرية  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك مصر 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار  مقابل الجنيه في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش س بي سي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي   47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع

