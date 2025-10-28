مادة طبيعية غير متوقعة هتخليك تبطل تدخين .. دراسة تؤكد فاعليتها فى علاج الإدمان

*زيت الفلفل الاسود يخلصك من إدمان السجائر

*زيت الفلفل الأسود يتغلب على القلق والتوتر

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة كيفية الإقلاع عن التدخين ولكنهم يجدوا صعوبة فى تحقيق ذلك بسبب إدمان المخ الحصول على محتويات السجائر والشيشة وبجانب الاعتياد عليها والشعور بأنها مفتاح السعادة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” يمكن أن يخفف من الرغبة الشديدة في التدخين ومشاعر القلق.

زيت الفلفل الأسود والتدخين



قد يساعد زيت الفلفل الأسود على تقليل الرغبة الشديدة في التدخين وأعراض القلق لدى المدخنين الذين توقفوا عن التدخين. وقد وجدت دراسة سريرية نُشرت في مجلة " إدمان المخدرات والكحول" أن زيت الفلفل الأسود قادر على كبح بعض أعراض الانسحاب من التدخين، بما في ذلك الرغبة الشديدة في التدخين.

دراسة تؤكد فاعليته

شارك ثمانية وأربعون مدخنًا في جلسة استمرت ثلاث ساعات، أُجريت بعد ليلة من الحرمان من التدخين وقُسِّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات: مجموعة من المدخنين استنشقوا دخانًا من جهاز يُصدر بخارًا من زيت الفلفل الأسود العطري، ومجموعة ثانية استنشقوا دخانًا من جهاز مزود بخرطوشة نعناع أو منثول، والمجموعة الثالثة استخدمت جهازًا يحتوي على خرطوشة فارغة.

نتائج الدراسة

وبعد النفخ والاستنشاق من الأجهزة طوال الجلسة، انخفضت الرغبة الشديدة في التدخين بشكل ملحوظ في مجموعة الفلفل الأسود مقارنة بكل من مجموعتي التحكم.

بالإضافة إلى ذلك، خُفِّفت الآثار السلبية وأعراض القلق لدى مجموعة الفلفل الأسود، وأفاد المشاركون بأن شدة الأحاسيس في الصدر كانت أكبر بكثير مع استخدام خرطوشة الفلفل الأسود. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أحاسيس الجهاز التنفسي عامل رئيسي في تخفيف أعراض الانسحاب من التدخين.

وخلص الباحثون إلى أن "بدائل السجائر التي تحتوي على مكونات الفلفل الأسود قد تكون مفيدة في علاج الإقلاع عن التدخين".