قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مادة طبيعية غير متوقعة هتخليك تبطل تدخين .. دراسة تؤكد فاعليتها فى علاج الإدمان

تدخين
تدخين
اسماء محمد

*زيت الفلفل الاسود يخلصك من إدمان السجائر 

*زيت الفلفل الأسود يتغلب على القلق والتوتر

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة كيفية الإقلاع عن التدخين ولكنهم يجدوا صعوبة فى تحقيق ذلك بسبب إدمان المخ الحصول على محتويات السجائر والشيشة وبجانب الاعتياد عليها والشعور بأنها مفتاح السعادة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” يمكن أن يخفف من الرغبة الشديدة في التدخين ومشاعر القلق.

زيت الفلفل الأسود والتدخين 


قد يساعد زيت الفلفل الأسود على تقليل الرغبة الشديدة في التدخين وأعراض القلق لدى المدخنين الذين توقفوا عن التدخين. وقد وجدت دراسة سريرية نُشرت في مجلة " إدمان المخدرات والكحول" أن زيت الفلفل الأسود قادر على كبح بعض أعراض الانسحاب من التدخين، بما في ذلك الرغبة الشديدة في التدخين.

دراسة تؤكد فاعليته

شارك ثمانية وأربعون مدخنًا في جلسة استمرت ثلاث ساعات، أُجريت بعد ليلة من الحرمان من التدخين وقُسِّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات: مجموعة من المدخنين استنشقوا دخانًا من جهاز يُصدر بخارًا من زيت الفلفل الأسود العطري، ومجموعة ثانية استنشقوا دخانًا من جهاز مزود بخرطوشة نعناع أو منثول، والمجموعة الثالثة استخدمت جهازًا يحتوي على خرطوشة فارغة.

نتائج الدراسة 

وبعد النفخ والاستنشاق من الأجهزة طوال الجلسة، انخفضت الرغبة الشديدة في التدخين بشكل ملحوظ في مجموعة الفلفل الأسود مقارنة بكل من مجموعتي التحكم.

بالإضافة إلى ذلك، خُفِّفت الآثار السلبية وأعراض القلق لدى مجموعة الفلفل الأسود، وأفاد المشاركون بأن شدة الأحاسيس في الصدر كانت أكبر بكثير مع استخدام خرطوشة الفلفل الأسود. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أحاسيس الجهاز التنفسي عامل رئيسي في تخفيف أعراض الانسحاب من التدخين.

وخلص الباحثون إلى أن "بدائل السجائر التي تحتوي على مكونات الفلفل الأسود قد تكون مفيدة في علاج الإقلاع عن التدخين".

التدخين القلق زيت الفلفل أعراض الانسحاب زيت الفلفل الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

قافلة طبية

الدقهلية: 1736 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية بميت غمر

الفاعليات

"التعريف بحقوق العمال وضوابط قانون العمل الجديد" في ندوة لمديرية العمل بجامعة سيناء

محافظ أسيوط يتابع مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة إلى القاهرة

محافظ أسيوط يتابع مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة إلى القاهرة ضمن جهود تعزيز الربط الجوي ودفع التنمية في الصعيد

بالصور

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

فيديو

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد