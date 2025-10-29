ناقد رياضي: كأس السوبر المصري «الفرصة الأخيرة» ليانيك فيريرا مع الزمالك

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج أن بطولة كأس السوبر المصري تمثل الفرصة الأخيرة للبلجيكي يانيك فيريرا مع الزمالك، متحدثًا عن أن غياب نبيل عماد دونجا عن الفريق في البطولة كان معروفًا.

وقال عبد الحميد فراج، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك كان عارف أن دونجا موقوف ومصر كلها كانت عارفة أن دونجا وعبد الواحد السيد مدير الكرة السابق ومصطفى شلبي، الذي رحل عن صفوف الفريق، موقوفين في كأس السوبر».

وأشار “فراج” إلى أن التقييم الأخير ليانيك فيريرا هو بطولة كأس السوبر المصري، ولكن لن يرحل حال التعثر أمام البنك الأهلي أو طلائع الجيش.

وفي سياق منفصل، وفيما يتعلق بملف مفاوضات الأهلي مع المالي أليو ديانج، قال فراج: «ديانج الكرة في ملعبه في التفاوض مع الأهلي، واللاعب يضغط على الأهلي لرحيل في الفترة المقبلة، وفي حالة التجديد معه يريد مبلغًا كبيرًا لتجديده تعاقده».

وأضاف قائلًا: «سقف العقود في مرتبات لاعبي الأهلي عامل أزمة داخل النادي منذ قدوم زيزو وتريزيجيه، لذلك الأهلي لن يكون منفتحًا على منح ديانج مبلغًا كبيرًا».