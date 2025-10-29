رغم محفظة بتكوين الضخمة... تصنيف "ستراتيجي" يكشف ضعفاً هيكلياً

منحت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي جلوبال" شركة "ستراتيجي" (Strategy) تصنيفاً عند مستوى دون الدرجة الاستثمارية، مشيرةً إلى اعتماد الشركة المصنّعة لبرامج المؤسسات التي تحولت إلى مُقتنية لعملة بتكوين، على الأصول المشفرة، وضيق نطاق أعمالها، وضعف رأسمالها المعدّل حسب المخاطر، وانخفاض سيولتها بالدولار الأميركي.

قالت الوكالة في بيان الإثنين إن الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "مايكروستراتيجي"، حازت تصنيفاً عند مستوى (-B)، أي أقل بست درجات من مرتبة الاستثمار، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار مايكل سايلور، المؤسس المشارك للشركة الذي قاد تحولها نحو تكديس بتكوين خلال السنوات الخمس الماضية، في منشور على منصة "إكس" إلى أن هذا هو أول تصنيف من نوعه لشركة تمتلك خزينة بتكوين.

لفت محللو الائتمان في "إس آند بي" إلى أن أصول "ستراتيجي" تشمل ما يقارب 74 مليار دولار من القيمة العادلة لعملة بتكوين، والتي تم جمعها من عائدات إصدارات الدين والأسهم. ورغم إشادة الوكالة بإدارة الشركة "الذكية" لديونها القابلة للتحويل، فإنها أبدت قلقاً بشأن مخاطر السيولة المرتبطة بترتيبات ديونها.

أوضحت الوكالة أن "ستراتيجي" أصدرت نحو 15 مليار دولار من الديون القابلة للتحويل والأسهم الممتازة مجتمعة، من بينها 5 مليارات دولار من الديون القابلة للتحويل "خارج نطاق المال" تستحق اعتباراً من عام 2028. كما تتحمل الشركة مدفوعات سنوية تتجاوز 640 مليون دولار كأرباح للأسهم الممتازة اعتباراً من أكتوبر 2025.