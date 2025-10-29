التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شاب لقى مصرعه ، إثر مشاجرة نشبت بسبب معاكسة فتاة بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة الفلل ببنها.



على الفور، انتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب فؤاد كوش، معاون أول المباحث إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص مصرع الشاب عبد الرحمن. ع، 25 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة على يد المتهم يوسف. أ، ويعمل ميكانيكيًا.



وتبين من التحريات أن المجني عليه عبد الرحمن. ع (25 سنة) كان يعاكس إحدى الفتيات، فتدخل المتهم للدفاع عنها، وطعنه بسلاح أبيض “مطواة” أودت بحياته على الفور ، تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.