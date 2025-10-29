إبراهيم سرحان من جامعة حلوان: التحول الرقمي أساس لتسهيل حياة الطلاب وتطوير الخدمات الجامعية

صرح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية الحكومية التابعة لوزارة المالية ، أن جامعة حلوان تخدم ما يقرب من ربع مليون طالب في مصر.

وأعرب عن فخر المجموعة بتقديم خدمات مميكنة تساهم في تسهيل حياة الطلاب، سواء خلال فترة دراستهم أو بعد التخرج.

وأكد سرحان فى كلمته اليوم بجامعة حلوان أن الدولة بأكملها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن ميكنة الخدمات تعمل على تعزيز التواصل بين الطلاب والجامعة والعكس.

كما شدد على أهمية التحول الرقمي كونه ركيزة أساسية لتحسين حياة الطلاب وتيسير تجربتهم الجامعية. وأضاف أن جامعة حلوان تأتي ضمن أولويات المجموعة لدعم نجاحها في تحقيق الشمول المالي وتبني مسار التحول الرقمي.