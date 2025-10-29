قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
بعد استقرار حالته.. الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي
إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل
الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي
سفيرة قبرص بالقاهرة: المتحف الكبير بمثابة هرم عظيم جديد لمصر في العصر الحديث
المتعة الحرام.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بالدقهلية
وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد
دموع على الهواء.. مذيعة تفاجئ المشاهدين بإعلان إصابتها مجددًا بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية التجارية في مختلف المحافظات.

جاء اللقاء عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٣٨ لعام ٢٠٢٥ والصادر في أكتوبر الجاري لعام ٢٠٢٥ بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحضر الاجتماع اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير وكذلك نائبا رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدان، وهما  كريم محمد الشافعي مكي، و أحمد محمد فتحي متولي.

وأكد فاروق أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز تأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية المختلفة، ودعم منظومة العمل داخل الجهاز لمواصلة تنفيذ مشروعاته الحيوية، ولا سيما ما يتعلق بالتوسع في انشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن مناخ الاستثمار.

هذا وقد ناقش الوزير أثناء الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع، وتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والجديدة بمختلف المحافظات.

ويُذكر أن الدكتور محمد عوض إبراهيم يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد العديد من الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما يعمل محاضرًا بجامعة المستقبل وله إسهامات بحثية متعددة في مجالات الاقتصاد والنقل البحري.

وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور محمد عوض إبراهيم عن خالص شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على ثقته الغالية، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية الوزارة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لضمان تنفيذ خطط التطوير وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في تعزيز بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق الاستقرار في منظومة التجارة الداخلية

التموين البنية التحتية التجارة وزارة التموين خطط التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

عملات تذكارية

كيف أحصل على العُملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير | اعرف الطريقة

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

الإسكان

الإسكان تبحث أوجه التعاون مع شركة صينية في مجال تحلية المياه

Cop11

جدل عالمي يعيد ملف التبغ إلى الواجهة قبيل مؤتمر الأطراف COP11

ايهاب واصف

إيهاب واصف عضوا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025-2029

بالصور

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة
وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره
6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
الأرز البسمتي

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد