بعد أزمته مع ألونسو.. قرار حاسم من إدارة ريال مدريد تجاه فينيسيوس

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عن قرار إدارة ريال مدريد بشأن أزمة فينيسيوس جونيور نجم الفريق، مع المدير الفني تشابي ألونسو.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: "قرر ريال مدريد عدم توقيع أي عقوبة مالية أو فنية على فينيسيوس جونيور، وترك الأمر للمدرب تشابي ألونسو.

تفاصيل أزمة فينيسيوس وألونسو

وكان فينيسيوس انفجر غضبًا في وجه مدربه تشابي ألونسو، بسبب استبداله أمام برشلونة الأحد الماضي، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن فينيسيوس قال لمدربه أثناء مغادرته الملعب: “أنا؟ أنا!”، ليكتفي ألونسو بالرد قائلاً: "هيا، فيني، يا إلهي".

ولم ينتهِ مشهد فينيسيوس عند هذا الحد، حيث لم يجلس على مقاعد البدلاء، بل توجه مباشرةً إلى غرفة الملابس قائلًا: "سأرحل عن الفريق، من الأفضل أن أرحل".

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة؛ بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وسجل بيلنجهام الهدف، في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة، بعد رأسية عرضية من المدافع ميلتاو.

وقبله بـ 4 دقائق، سجل لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38؛ بعد خطأ من أردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.