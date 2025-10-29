اليماحي يبحث مع ممثل الفاو تعزيز التعاون لدعم الأمن الغذائي بالمنطقة

استقبل محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم، الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك على هامش أعمال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها البرلمان العربي بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة حول دعم الدول العربية في سن تشريعات خاصة بقضية الحد من فقد وهدر الأغذية.

وأكد رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الفاو في دعم الملفات الاقتصادية والتنموية المتصلة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية، مشددا على حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومنظمة الفاو، بما يعزز تكامل الأدوار على المستوى الإقليمي، وكذلك العمل على مأسسة هذا التعاون من خلال بحث آلية مناسبة للجانبين تضمن استدامة التعاون المؤسسي.

وثمن "اليماحي" مخرجات القمم البرلمانية التي عقدتها منظمة الفاو، وفي مقدمتها قمة مدريد عام 2018 وقمة تشيلي عام 2023، مرحبا بالمشاركة في القمة الثالثة المقرر عقدها في جنوب أفريقيا عام 2026م، متطلعًا أن تكون الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي ومنها القانون الاسترشادي الذي تم اعتماده ومخرجات الفعاليات ومنها ورشة اليوم، ضمن هذه القمة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للميثاق البرلماني العالمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية وما تضمنه من مبادئ وأطر موجِّهة للعمل، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تفعيل الأطر التشريعية الداعمة للأمن الغذائي، والحد من الفقد والهدر الغذائي في الدول العربية.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور عبدالحكيم الواعر حرص منظمة الفاو على التعاون مع البرلمان العربي على مختلف المستويات ومن أهمها التعاون في استضافة القمة البرلمانية الثالثة في المنطقة العربية، والتعاون المشترك في توفير برامج الدعم الفني في عدد من الدول العربية لتعزيز تبني تشريعات لمواجهة فقد وهدر الأغذية، كما أشاد بمبادرة البرلمان العربي بإعداد قانون عربي استرشادي لمكافحة فقد وهدر الطعام.

واتفق الطرفان على مأسسة التعاون بين البرلمان العربي ومنظمة الفاو من خلال مذكرة تفاهم تنظم التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء معالي النائب محمد البكوري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور حسن المدحاني مستشار رئيس البرلمان العربي، والدكتور ياسر كاسب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، والسيد/ معتز عزالدين رئيس وحدة اللجان والجلسات، وحضر ممثلًا عن إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية الدكتور وديد العريان خبير كبير المستوى بإدارة التنمية المستدامة، والدكتور معز الشهدي مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الخير.

https://youtu.be/DpxohQewvP4