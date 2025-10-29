الإسكان تبحث أوجه التعاون مع شركة صينية في مجال تحلية المياه

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من شركة جيانجسو فينجهاي Jiangsu Fenghai، إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تحلية المياه والطاقة الجديدة، لبحث أوجه التعاون.

يأتي ذلك في ضوء متابعة نتائج الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، التي وجه خلالها دعوة للشركات والمستثمرين الصينيين لبحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية بـ مصر.

حضر اللقاء مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، و نواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور سيد إسماعيل بوفد الشركة الصينية Jiangsu Fenghai، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لمجال تحلية مياه البحر باعتباره محوراً رئيسياً في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، بالإضافة إلى مجال توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، لاسيما وأن تلك الملفات على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وخلال اللقاء قدَّم مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضاً شاملًا حول ملف تحلية مياه البحر في مصر، حيث وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطـات التحلية المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 1.7 مليون متر مكعب/يوم.

كما تم استعراض المستهدف تنفيذه من مشروعات للوصول إلى طاقة إنتاجية حوالي 10 ملايين متر مكعب يوميًا، والمتضمن مشروعات محطات التحلية المخطط طرحها للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .

وثمن وفد الشركة الصينية مجهودات الدولة المصرية من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجالات البنية الأساسية، وأعربوا عن تطلعهم للمشاركة في تنمية مجال تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة في السوق المصرية.

وأكد نائب الوزير على جهود وزارة الإسكان التي تأتي اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة واستراتيجية قطاع المرافق في التوسع في توطين المهمات الكهروميكانيكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر لتحقيق أعلى مستويات جودةٍ للمياه المُنتَجة، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.