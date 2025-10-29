قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الإسكان تبحث أوجه التعاون مع شركة صينية في مجال تحلية المياه

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من شركة جيانجسو فينجهاي Jiangsu Fenghai، إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تحلية المياه والطاقة الجديدة، لبحث أوجه التعاون.

يأتي ذلك في ضوء متابعة نتائج الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، التي وجه خلالها دعوة للشركات والمستثمرين الصينيين لبحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية بـ مصر.

حضر اللقاء مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، و نواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور سيد إسماعيل بوفد الشركة الصينية Jiangsu Fenghai، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لمجال تحلية مياه البحر باعتباره محوراً رئيسياً في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، بالإضافة إلى مجال توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، لاسيما وأن تلك الملفات على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.


وخلال اللقاء قدَّم مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضاً شاملًا حول ملف تحلية مياه البحر في مصر، حيث وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطـات التحلية المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 1.7 مليون متر مكعب/يوم.

كما تم استعراض المستهدف تنفيذه من مشروعات للوصول إلى طاقة إنتاجية حوالي 10 ملايين متر مكعب يوميًا، والمتضمن مشروعات محطات التحلية المخطط طرحها للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .

وثمن وفد الشركة الصينية مجهودات الدولة المصرية من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجالات البنية الأساسية، وأعربوا عن تطلعهم للمشاركة في تنمية مجال تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة في السوق المصرية.

وأكد نائب الوزير على جهود وزارة الإسكان التي تأتي اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة واستراتيجية قطاع المرافق في التوسع في توطين المهمات الكهروميكانيكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر لتحقيق أعلى مستويات جودةٍ للمياه المُنتَجة، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

تفتيح طبيعي بدون مواد كيميائية.. جربي وصفات الكركم والعسل لبشرة أكثر إشراقًا

أطعمة السعادة الصغيرة.. 6 مأكولات تحسن مزاج طفلك وتقلل توتره

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

