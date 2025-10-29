محافظ الإسكندرية يوجه بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم وتنمية قدراتهم

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم في الحياة الاجتماعية وتنمية قدراتهم .



وفي هذا الإطار، نظم حي وسط الإسكندرية ندوة توعوية بجمعية "القلب الأبيض" بمشاركة إحدى الجمعيات الخيرية، حيث أقيمت ورشة عمل عن كيفية التفرقه بين الألوان والأحجام والتحكم في حركات اليد، وشرح أعضاء الجسم ووظيفة كل عضو وكيفية التفرقة بين الحروف.



كما تم تنظيم ندوة توعوية عن التنمر وآثاره السلبية على الأشخاص وكيفية الحفاظ على أطفالنا من التنمر، بالإضافة إلى شرح كيفية استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وذلك بحضور 30 سيدة من أولياء الأمور و20 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة .



وفي سياق متصل، نظم حي شرق معرضا بديوان عام الحي، لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات لرفع المستوى المعيشي للمواطن، وشمل المعرض العديد من المشغولات اليدوية والملابس ومنتجات أسوان والإكسسوارات، بأسعار تنافسية مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق ومنتجات ذات جودة عالية.



وأكد حى شرق، استمرار إقامة المعارض كمنصة مجانية لترويج منتجات الشباب والمرأة المعيلة والاهتمام ودعم المشروعات لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة.