مسئول بالتعليم يتفقد مدارس مدينة نصر لمتابعة انتظام امتحانات أكتوبر والتقييمات

تفقد محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم ، عددا من مدارس إدارة غرب مدينة نصر التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة.

شملت الجولة عددا من المدارس من بينها مدرسة الشهيد ياسر الحديدي بنات، ومدرسة مصطفى عبيد الإعدادية بنين، ومدرسة أسماء فهمي الابتدائية.

واستهدفت الجولة تعزيز الانضباط داخل المدارس والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية ومتابعة أداء امتحانات شهر أكتوبر.

وخلال جولته، حرص محمد عطية على متابعة التقييمات وسير الامتحانات داخل اللجان، والاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم في بيئة تربوية منظمة وآمنة.

كما أدار محمد عطية نقاشا مع طالبات مدرسة الشهيد ياسر الحديدى حول نظام البكالوريا ورد على تساؤلات الطالبات ، و أشاد بما شاهده من انضباط والتزام داخل المدارس،

وفي نهاية جولته ، وجه محمد عطية الشكر لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وجميع العاملين بها على جهودهم في تحقيق بيئة تعليمية متميزة تسهم في نجاح العملية التعليمية.

على جانب آخر ، كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية المصرية التي تجسد رؤية الجمهورية الجديدة في الاهتمام بالإنسان المصري وبناء وعيه على أسس من المعرفة والانتماء والفخر بتاريخ الوطن.

وكلّف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ فقرة الإذاعة المدرسية لشرح عظمة هذا الصرح الحضاري بجميع المدارس، بما يعزز الدور التربوي والتوعوي للمؤسسة التعليمية.

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، في 1 نوفمبر القادم، ليتحقق حلم كل مصري وسائح لرؤية عظمة التاريخ القديم وكنوزه مجمعة في صرح عملاق.