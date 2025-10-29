قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على السيرة الذاتية للمهندسة جيهان عبد الحميد سكرتير عام القليوبية

المهندسة جيهان عبدالحميد سكرتير عام القليوبية
المهندسة جيهان عبدالحميد سكرتير عام القليوبية
إبراهيم الهواري

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية والتى تتضمن 164 قيادة محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد القيادات المتميزة واستبعاد المقصرين وإنهاء خدمتهم.
وجاء من بين تلك الأسماء التي تضمنتها الحركة المهندسة جيهان عبدالحميد مسعود للعمل سكرتيرا عاما القليوبية.
وفيما يلى أبرز المعلومات على المهندسة جيهان بعد قرار وزيرة التنمية المحلية، والتي جاءت على النح التالي:
- ولدت المهندسة جيهان عبد الحميد في 13 فبراير، 1972.
-  المؤهل الدراسى: بكالوريوس فنون عمارة
-  عملت مدير الإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
-  نائب رئيس مركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
-  نائب رئيس مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
-  ئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ.
-  رئيس مركز ومدينة برج العرب محافظة الاسكندرية
-  رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية.
-  سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية
-  سكرتير عام بمحافظة القليوبية.

القليوبية حركة محليات الإدارة المحلية

