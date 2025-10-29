قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

900 ولي أمر يستغيثون: بعد ما شطبنا المدرسة على حسابنا قرروا يقفلوها

لافتة داخل المدرسة
لافتة داخل المدرسة
ياسمين بدوي

تلقى موقع “صدى البلد” استغاثة عاجلة من أولياء أمور طلاب مراحل كي جي ٢ – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي من إدارات مختلفة (الصف، أطفيح، أكتوبر، زايد) بمحافظة الجيزة.

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم: “نحن مجموعة من أولياء أمور طلاب مراحل كي جي ٢ – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي من إدارات مختلفة (الصف، أطفيح، أكتوبر، زايد)، واجهنا مشكلة كبيرة في أماكن إلحاق أولادنا هذا العام الدراسي، وبعد تكرار محاولاتنا وبتدخل ومساعدة نائب العمرانية ايهاب منصور، تم إبلاغنا من مديرة إدارة العمرانية بوجود مبنى مهجور  بمدرسة الصديق سابقا ومفصول عنها وخلف مدرسه أحمد زويل للغات بإدارة العمرانية ويمكن استخدامه كمدرسة لحل الأزمة، لكن الأبنية التعليمية لن تستطيع تجهيزه”.

وأضاف أولياء الأمور: “بموافقة من مديرة الإدارة، قرر أولياء الأمور على نفقتهم الخاصة تجميع مبلغ 1000 جنيه من كل ولي أمر  لتجهيز المبنى بالكامل، وتخطى  عدد أولياء الأمور المساهمين فيه 900 ولي أمر متضرر، وتم تشطيب المبنى كاملا من كهرباء ونقاشة وبوابات حديد وأبواب خشبية وسيراميك وسباكة وزجاج شبابيك ومراوح للفصول ودورات المياه كاملة، وتم تشطيب وتجهيز المبنى على أعلى مستوى بمساهمات أولياء الأمور، أملاً في أن يكون هذا الحل بداية لاستقرار أولادنا”.

وتابعوا: “لكن بعد كل هذا الجهد والتعب والتكلفة، فوجئنا بقرار بغلق المبنى، حيث رفضت إدارة العمرانية التعليمية ومديرية التعليم بالجيزة تحويل ملفات أبنائنا رسميًا، وتقرر فجأة إجبارنا على دفع المصروفات في المدارس القديمة رغم أن أولادنا بالفعل يدرسون في المبنى الجديد منذ بدء الدراسة”.

وأوضح أولياء الأمور: "فوجئنا بأن أولادنا حتى الآن مازالوا مُقيدين في إداراتهم الأصلية، ومسجَّلين كـ"متغيبين" منذ بداية العام، وتقييماتهم صفر، لأن الإدارة لم تُخاطب الإدارات الأخرى رسميًا لإثبات حضورهم ودراستهم في المبنى الجديد، بل إن بعض الأطفال تم إدخالهم دون كشوفات معتمدة، وهناك أولياء أمور دفعوا للمشاركة في التوضيبات ولم تُدرج أسماء أبنائهم ضمن الطلاب المقبولين".

وأخيرا قال الأهالي: “نطالب بإنصافنا، وتدخل عاجل من الجهات المختصة لإثبات الوضع القانوني للمبنى وضمان حق أولادنا في التعليم في بيئة مستقرة وآمنة، بعد كل ما بذله أولياء الأمور من جهد ومال لحل أزمة لم يصنعوها بأيديهم”.

أولياء أمور طلاب الجيزة إدارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

ألونسو مدرب ريال مدريد وفينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور يعتذر رسميًا بعد جدل استبداله في الكلاسيكو

بيسان طاهر- لاعبة جمباز الترامبولين

بيسان طاهر تحصد ذهبيتي جمباز الترامبولين في كأس مصر

الأهلي

تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة أعضاء الأهلي للمشاركة في الانتخابات

بالصور

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد