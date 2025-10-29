900 ولي أمر يستغيثون: بعد ما شطبنا المدرسة على حسابنا قرروا يقفلوها

تلقى موقع “صدى البلد” استغاثة عاجلة من أولياء أمور طلاب مراحل كي جي ٢ – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي من إدارات مختلفة (الصف، أطفيح، أكتوبر، زايد) بمحافظة الجيزة.

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم: “نحن مجموعة من أولياء أمور طلاب مراحل كي جي ٢ – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي من إدارات مختلفة (الصف، أطفيح، أكتوبر، زايد)، واجهنا مشكلة كبيرة في أماكن إلحاق أولادنا هذا العام الدراسي، وبعد تكرار محاولاتنا وبتدخل ومساعدة نائب العمرانية ايهاب منصور، تم إبلاغنا من مديرة إدارة العمرانية بوجود مبنى مهجور بمدرسة الصديق سابقا ومفصول عنها وخلف مدرسه أحمد زويل للغات بإدارة العمرانية ويمكن استخدامه كمدرسة لحل الأزمة، لكن الأبنية التعليمية لن تستطيع تجهيزه”.

وأضاف أولياء الأمور: “بموافقة من مديرة الإدارة، قرر أولياء الأمور على نفقتهم الخاصة تجميع مبلغ 1000 جنيه من كل ولي أمر لتجهيز المبنى بالكامل، وتخطى عدد أولياء الأمور المساهمين فيه 900 ولي أمر متضرر، وتم تشطيب المبنى كاملا من كهرباء ونقاشة وبوابات حديد وأبواب خشبية وسيراميك وسباكة وزجاج شبابيك ومراوح للفصول ودورات المياه كاملة، وتم تشطيب وتجهيز المبنى على أعلى مستوى بمساهمات أولياء الأمور، أملاً في أن يكون هذا الحل بداية لاستقرار أولادنا”.

وتابعوا: “لكن بعد كل هذا الجهد والتعب والتكلفة، فوجئنا بقرار بغلق المبنى، حيث رفضت إدارة العمرانية التعليمية ومديرية التعليم بالجيزة تحويل ملفات أبنائنا رسميًا، وتقرر فجأة إجبارنا على دفع المصروفات في المدارس القديمة رغم أن أولادنا بالفعل يدرسون في المبنى الجديد منذ بدء الدراسة”.

وأوضح أولياء الأمور: "فوجئنا بأن أولادنا حتى الآن مازالوا مُقيدين في إداراتهم الأصلية، ومسجَّلين كـ"متغيبين" منذ بداية العام، وتقييماتهم صفر، لأن الإدارة لم تُخاطب الإدارات الأخرى رسميًا لإثبات حضورهم ودراستهم في المبنى الجديد، بل إن بعض الأطفال تم إدخالهم دون كشوفات معتمدة، وهناك أولياء أمور دفعوا للمشاركة في التوضيبات ولم تُدرج أسماء أبنائهم ضمن الطلاب المقبولين".

وأخيرا قال الأهالي: “نطالب بإنصافنا، وتدخل عاجل من الجهات المختصة لإثبات الوضع القانوني للمبنى وضمان حق أولادنا في التعليم في بيئة مستقرة وآمنة، بعد كل ما بذله أولياء الأمور من جهد ومال لحل أزمة لم يصنعوها بأيديهم”.