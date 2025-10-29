قصر ثقافة الطفل بسوهاج يفتح أبوابه بعد التطوير ليحتضن أحلام الصغار

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، قصر ثقافة الطفل بمدينة سوهاج بعد عملية تطوير شاملة جعلت منه مساحة مضيئة تُلهم الخيال وتحتضن المواهب الصغيرة.

القصر، الذي طال انتظاره، لم يعد مجرد مبنى ثقافي، بل أصبح عالمًا من الإبداع والفن والمعرفة، حيث تم تجديد القاعات والمسرح والورش الفنية وتزويدها بتجهيزات حديثة.

محافظة سوهاج

بالإضافة إلى إنشاء مكتبة متكاملة للأطفال، ونادٍ للعلوم والكمبيوتر، وقاعات للفنون التشكيلية لتكون منارة تُضيء طريق كل طفل يحلم بمستقبل مختلف.

وخلال الافتتاح، حرص الوزير والمحافظ على الحديث مع الأطفال المشاركين في الورش الفنية والاستماع إلى أفكارهم، مؤكدين أن القصر سيظل بيتًا يحتضن كل موهبة صغيرة ويصقل قدراتها بعيدًا عن ضوضاء الشوارع وضيق الفراغات.

وأوضح وزير الثقافة أن هذا الافتتاح يمثل رسالة واضحة بأن الصعيد ليس بعيدًا عن التنمية الثقافية، وأن بناء الإنسان يبدأ من الطفولة، من خلال ثقافة تصنع الوعي وتفتح العقول.

أما محافظ سوهاج، فأكد أن ما تم تنفيذه داخل القصر يعكس رؤية الدولة في تحويل الثقافة إلى أسلوب حياة، ودعم كل مشروع يهدف إلى خلق جيل جديد يعرف قيمة الفن والمعرفة.