قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين تسفر عن مواجهات نارية

أُجريت اليوم الأربعاء قرعة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة لعشاق كرة القدم السعودية.

وسيستضيف الخلود نظيره الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بينما ستجمع مواجهة الكلاسيكو فريقَي الاتحاد والشباب على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويواجه الهلال نظيره الفتح على ملعب المملكة أرينا بالرياض، فيما يستضيف الأهلي فريق القادسية على ملعب الإنماء في جدة.

وضمن التأهل لدور الثمانية: الاتحاد حامل اللقب، القادسية الوصيف الموسم الماضي، الهلال، الأهلي، الشباب، الخليج، الفتح، والخلود.

وجاءت طريقة تأهل الفرق كالتالي:

القادسية تفوق على الحزم 3-1

الشباب انتصر على الزلفي 1-0

الهلال تغلب على الأخدود 1-0

الاتحاد فاز على النصر 2-1

الخليج تجاوز التعاون 5-3 بضربات الترجيح

الفتح تغلب على الرياض 2-0

الخلود فاز على النجمة 1-0

الأهلي تغلب على الباطن 3-0

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الثمانية يومي الجمعة والسبت 28 و29 نوفمبر القادم.