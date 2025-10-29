حلمي عبدالباقي: أغنية «نويت تبعد» درامية وستكون مفاجأة للجمهور

كشف الفنان حلمي عبد الباقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "نويت تبعد"، مؤكدًا أنها أغنية درامية الطابع وستكون مفاجأة كبيرة لجمهوره.

وقال عبد الباقي إن الأغنية تتناول قصة عاطفية مؤثرة بلحن وإحساس مختلفين عما قدمه من قبل، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم عمل يلامس مشاعر الجمهور ويعبر عن مواقف إنسانية يعيشها الكثيرون.

وأضاف أنه انتهى من تسجيل الأغنية بالفعل، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة على جميع المنصات الرقمية، معربًا عن أمله في أن تنال إعجاب جمهوره ومحبي اللون الدرامي في الغناء.

واختتم عبد الباقي حديثه قائلًا: "بحاول دايمًا أقدم حاجة جديدة ومختلفة، وأتمنى الأغنية توصل لقلب الناس زي ما حسّيتها وأنا بقدمها".