رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
تحويلات مرورية وطرق بديلة يوم افتتاح المتحف المصري..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
قطر: نضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها
"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
︎وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمطار شرم الشيخ
في ختام الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر على أداء أسواق المال العربية
المخرج ماندو العدل: سعيد بعرض ورد وشوكولاتة خارج موسم رمضان | خاص
توك شو

زاهي حواس: القناع الذهبي لتوت عنخ آمون أيقونة خالدة في تاريخ الفن الإنساني

الدكتور زاهي حواس عالم الآثار
الدكتور زاهي حواس عالم الآثار
محمود محسن

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ العالم ينتظر بفارغ الصبر مشاهدة كنوز الملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن القناع الذهبي للملك يُعد أعظم وأجمل قطعة فنية في التاريخ الإنساني، حيث صُنع من الذهب الخالص ويزن نحو 11 كيلوجرامًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القناع الذهبي يُعرض في قاعة مخصصة وحده داخل المتحف، حتى يتمكن الزائر من التأمل فيه لساعات طويلة، نظرًا لما يحمله من إبداع فني لا مثيل له.

وأشار إلى وجود قطع أخرى مدهشة مثل الكوب المزخرف بالنقوش الدينية، والعقود والعجلات الحربية، والتوابيت الذهبية، وقطع الخشب المطعمة بالأحجار الكريمة.

وأكد حواس أن أجمل القطع بالنسبة له هي كرسي العرش الذي لم يغادر المتحف المصري يومًا، ويُظهر الملك توت عنخ آمون وزوجته عنخ إسن آمون في مشهد يعبر عن وحدة الروح بينهما، حيث يرتديان صندلًا واحدًا في دلالة رمزية على اتحادهما الأبدي.

وأوضح أن كل قطعة من مجموعة توت عنخ آمون تحمل قصة فريدة من الجمال والرمز والخلود، مما يجعل من زيارة المتحف تجربة روحانية وثقافية لا تتكرر في أي مكان آخر بالعالم.


 

زاهي حواس الملك توت عنخ آمون المتحف المصري الكبير القناع الذهبي التاريخ الإنساني

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

محافظ الغربية

الغربية تتربع على عرش “حياة كريمة” بنسبة تنفيذ تتجاوز 97.24% لمشروعاتها

واقعة مسجد المحلة

شاب يعتدي على مؤذن للخلاف علي أداء الآذان بالمحلة.. شاهد

محافظ بني سويف

عينة من مياه الشرب لتحليلها.. حزمة تكليفات وتوجيهات في اللقاء الأسبوعي لمحافظ بني سويف بالمواطنين

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

