سكرتير عام الجيزة: خطة قوية ومحترمة لافتتاح المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير
محمود محسن

أكد محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن الدولة المصرية أعدّت خطة قوية ومحترمة لتنظيم الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث هدية مصر للعالم، ومؤكدًا أن كل جهة ومؤسسة في الدولة أخذت على عاتقها دورًا محددًا في إطار منظومة متكاملة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن محافظة الجيزة تولت مسؤولية كبرى ضمن خطة الإعداد، شملت توفير اللوجيستيات الخاصة بالطرق والإشراف على أماكن إقامة الوفود وتجميل وتحسين الرؤية البصرية، إلى جانب تجهيز الموقع العام للمنطقة الأثرية المؤدية إلى المتحف.

وتابع، أن الجهود تركزت على عدة محاور، من بينها رفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف والمطارات والفنادق، فضلًا عن الاهتمام بعناصر الهوية البصرية، مثل اللافتات والدهانات والتماثيل والإضاءة، التي تعكس عراقة الحضارة المصرية.

وأوضح سكرتير عام الجيزة أن الهدف العام من كل هذه الجهود هو إخراج الحدث الأبرز بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الدولية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مختلف الجهات تم بدقة لضمان أن يكون الافتتاح حدثًا عالميًا يليق بتاريخ البلاد وحضارتها.

