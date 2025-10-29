قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
توك شو

محمد مرعي: العمل استمر شهورًا طويلة لضمان جاهزية المتحف الكبير

محمود محسن

أكد محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنّ استعدادات المحافظة لافتتاح المتحف المصري الكبير بدأت منذ عدة شهور، مشيرًا إلى أن العمل استمر بوتيرة مكثفة منذ الموعد الأول للحدث في يوليو الماضي وحتى الموعد الجديد في الأول من نوفمبر، لضمان تنفيذ كل التفاصيل بأعلى مستوى من الجودة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الجهود شملت رفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف والمطارات والفنادق، إلى جانب الاهتمام بمحيط الفنادق التي ستستضيف الوفود المشاركة، بحيث تكون الشوارع نظيفة ومجهزة وتليق بمكانة مصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وأكد أن المحافظ كان يولي اهتمامًا خاصًا بمبدأ الاستدامة، موضحًا أن الهدف لم يكن فقط الافتتاح، بل تنفيذ أعمال تطوير تبقى مستمرة ليستفيد منها المواطن والزائر على حد سواء. وأضاف أن ما تم إنجازه يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة على مستوى التخطيط والتنفيذ.

واختتم سكرتير عام محافظة الجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة بأكملها تعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحدث العالمي، مشيدًا بجهود المحافظين والوزراء المختصين، ومعتبرًا أن ما تحقق هو ثمرة رؤية القيادة السياسية لتقديم صورة حضارية تليق بتاريخ مصر العريق.

محمد مرعي محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير الطرق المحاور

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

من زيارة وفد البرلمان العربي مستشفى سرطان الأطفال

وفد من البرلمان العربي يزور مستشفى سرطان الأطفال

زيارة نتنياهو

نتنياهو يزور مركز مراقبة وقف إطلاق النار بغزة في كريات جات

صورة من الإعلام الإسرائيلي

الاحتلال يكشف تفاصيل غاراته على غزة ويعلن أسماء قادة تم استهدافهم

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

