محمد مرعي: العمل استمر شهورًا طويلة لضمان جاهزية المتحف الكبير

أكد محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنّ استعدادات المحافظة لافتتاح المتحف المصري الكبير بدأت منذ عدة شهور، مشيرًا إلى أن العمل استمر بوتيرة مكثفة منذ الموعد الأول للحدث في يوليو الماضي وحتى الموعد الجديد في الأول من نوفمبر، لضمان تنفيذ كل التفاصيل بأعلى مستوى من الجودة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الجهود شملت رفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف والمطارات والفنادق، إلى جانب الاهتمام بمحيط الفنادق التي ستستضيف الوفود المشاركة، بحيث تكون الشوارع نظيفة ومجهزة وتليق بمكانة مصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وأكد أن المحافظ كان يولي اهتمامًا خاصًا بمبدأ الاستدامة، موضحًا أن الهدف لم يكن فقط الافتتاح، بل تنفيذ أعمال تطوير تبقى مستمرة ليستفيد منها المواطن والزائر على حد سواء. وأضاف أن ما تم إنجازه يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة على مستوى التخطيط والتنفيذ.

واختتم سكرتير عام محافظة الجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة بأكملها تعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحدث العالمي، مشيدًا بجهود المحافظين والوزراء المختصين، ومعتبرًا أن ما تحقق هو ثمرة رؤية القيادة السياسية لتقديم صورة حضارية تليق بتاريخ مصر العريق.