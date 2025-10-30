بدء العد التنازلي للدورة السادسة من معرض النقل الذكي والصناعة

بدأ العد التنازلي لافتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، إذ يجمع نخبة من الشركات العالمية والمحلية، والجهات الحكومية، وصناع القرار، والمستثمرين، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع النقل والصناعة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب جلسات نقاشية تسلط الضوء على مستقبل النقل الذكي ودور الصناعة الوطنية في دعم التنمية المستدامة.

يُذكر أن معرض TransMEA يُنظم سنويًا، ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا.