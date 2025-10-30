قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس
آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بدء العد التنازلي للدورة السادسة من معرض النقل الذكي والصناعة

TransMEA 2025

TransMEA 2025
TransMEA 2025
حمادة خطاب

بدأ العد التنازلي لافتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، إذ يجمع نخبة من الشركات العالمية والمحلية، والجهات الحكومية، وصناع القرار، والمستثمرين، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع النقل والصناعة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب جلسات نقاشية تسلط الضوء على مستقبل النقل الذكي ودور الصناعة الوطنية في دعم التنمية المستدامة.

يُذكر أن معرض TransMEA يُنظم سنويًا، ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

