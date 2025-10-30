قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة .. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

ريهام قدري

يعد الباذنجان من الاكلات اللذيذة إليك طريقة عمل المسقعة بالبشاميل خطوة بخطوة 

 المكونات:

أولًا: طبقة المسقعة

2 حبة باذنجان كبير (مقطع شرائح ومقلي أو مشوي)
1 حبة بطاطس (اختياري – مقطعة شرائح ومقلية)
1 فلفل رومي مقطع شرائح
1 بصلة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
250 جم لحم مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 حبة طماطم مبشورة
ملح + فلفل أسود + بهارات لحم + قرفة خفيفة
زيت للتحمير

ثانيًا: البشاميل

2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب حليب دافئ
ملح + فلفل أبيض + رشة جوزة الطيب (اختياري)
بيضه (اختياري لوجه البشاميل)

 طريقة التحضير:

1. تحضير الخلطة:

شوّحي البصل في قليل من الزيت حتى يذبل.
أضيفي الثوم ثم اللحم المفروم وقلّبي حتى يتغيّر لونه.
أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والبهارات والملح.
اتركيها على نار هادئة حتى تتسبك وتقلّ السوائل.

2. تحضير البشاميل:

في قدر، ذوبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلّبي دقيقة حتى يصفرّ قليلًا.
أضيفي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يتماسك.
تبّليه بالملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.
اذا حابة يكون غني أكتر، أضيفي بيضة بعد ما يهدأ قليلًا وقلّبيها بسرعة.

3. التجميع:

في صينية مدهونة زيت، رصي طبقة باذنجان .
ضعي طبقة من خليط اللحم.
غطي بطبقة ثانية من الباذنجان والفلفل.
اسكبي البشاميل على الوجه ووزّعيه بالتساوي.
يمكن رش جبن موزاريلا أو رومي على الوجه .

4. الخبز:

دخّليها فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 25–30 دقيقة حتى يحمرّ الوجه.
تُقدَّم:

قدّميها ساخنة مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء. 

