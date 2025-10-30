نائب محافظ الجيزة يشارك بالجلسة الختامية لفاعليات قمة مدن آسيا ب إكسبو دبي

شارك ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة في الجلسة الختامية لفعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدي رؤساء البلديات 2025 بمدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين مدينة إكسبو دبي والمعهد العربي لانماء المدن، ممثلا عن محافظة الجيزة

لمدة ثلاث أيام.

وضم الوفد المصري الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط واللواء الدكتور اسماعيل محمد كمال محافظ أسوان .

وأجرى نائب محافظ الجيزة، مباحثات ثنائية مع وفد مدينة نابولي الايطالية والوفد الهندي ومحافظ بيروت ومحافظ بغداد جرى خلالها تبادل الرؤي والأفكار والخبرات.

كما قام نائب محافظ الجيزة، خلال فعاليات ورش عمل المنتدى بعرض تجربة محافظة الجيزة في تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب محافظ الجيزة، خلال الجلسة الختامية للقمة أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بفضل المشروعات القومية العملاقة ومن أبرزها مشروع "حياة كريمة" الذي يمثل نموذجاً رائداً في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة للقرى.

وأشار نائب المحافظ بأن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة إكسبو دبي إن اللقاءات والنقاشات التي استمرت على مدى ثلاثة أيام شكّلت منصة مهمة انطلاقاً من دبي لتبادل الخبرات بين المدن حول التنمية المستدامة والتكنولوجيا وإدارة البنية التحتية والتطور الحضاري، موضحا أن مصر تعد من أكثر الدول التي حققت نقلة نوعية في مجال البنية التحتية خلال عقد واحد فقط إذ ارتفعت كفاءة البنية التحتية في قرى مصر عشرات الأضعاف وعلى سبيل المثال في الجيزة ارتفعت تغطية الصرف الصحي من 10% إلى نحو 78.8% خلال عشر سنوات وهي قفزة تمثل جزءاً من التحول الذي شمل جميع المحافظات المصرية.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أننا لا نتحدث فقط عن العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن الحديثة بل عن نهضة شاملة امتدت إلى أصغر القرى حيث وصلت خدمات الغاز الطبيعي و بناء المدارس والمجمعات الحكومية والخدمية في المناطق الريفية، موضحا بأن مشروع "حياة كريمة" يمثل واحداً من أضخم مشاريع التنمية الريفية في المنطقة موضحاً أنه مشروع وطني يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في القرى المصرية وحيث بدأنا في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بأفقر القرى والأشد احتياجاً وتم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق والتعليم والرعاية الصحية بالتوازي مع برامج اجتماعية واقتصادية تخدم السكان.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن المرحلة الأولى اكتملت بنجاح فيما ستبدأ المرحلة الثانية خلال الأشهر المقبلة بعد انتهاء الدراسات الفنية لاختيار مواقع محطات الصرف الصحي وشبكات الخدمات وأن مصر نجحت في تنفيذ نموذج فريد لإعادة الإعمار والتنمية في ظل وجود السكان ودون تعطيل للحياة اليومية وهو ما يمثل تجربة متقدمة في التخطيط الاجتماعي والتنمية المستدامة و التطوير لم يكن محصوراً في الشوارع الرئيسية أو المدن الكبرى بل شمل الطرق الفرعية الرابطة بين القرى.

مؤكدا بأن مصر تمتلك اليوم خبرة كبيرة في إعادة الإعمار والتطوير الحضري يمكن الاستفادة منها في تجارب التنمية بالمنطقة مشيراً إلى أنها تقدم نموذجاً واقعياً للتنمية الشاملة.

كما وجه نائب المحافظ، التحية الي دولة الإمارات العربية المتحدة علي استضافة هذا المنتدي الدولي وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو تبادل الرؤي والأفكار والخبرات بين المدن والجهات المشاركة نحو العمل علي تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والشاملة وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.