5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

حجرة السيمفوني تجمع باخ وفيفالدى وموتسارت بالأوبرا

أوركسترا القاهرة السيمفوني
أوركسترا القاهرة السيمفوني
قسم الفن

تتوالى سلسلة حلقات موسيقى الحجرة التى تنطمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى حيث يقام حفلاً بقيادة المايسترو محمد شرارة ومشاركة عازف الفيولينة نور محمد عبد الفتاح.

وذلك فى الثامنة مساء السبت الأول من نوفمبر  على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها المتتالية الأوركسترالية الأولى لـ باخ، كونشيرتو الربيع من الفصول الأربعة لـ فيفالدى، السيمفونية الأربعين لـ موتسارت.

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة هى نوع من الموسيقى الكلاسيكية تُؤدى بواسطة مجموعة صغيرة من العازفين، عادةً من اثنين إلى تسعة موسيقيين، تُعرف بأناقتها ونشأت في القرون الوسطى وإزدهرت خلال العصور الكلاسيكية والرومانسية، حيث كانت تُعزف في قاعات صغيرة أو غرف خاصة (ومن هنا جاء اسمها)، تتميز بالتفاعل الدقيق بين العازفين مع التركيز على التوازن والتناغم بين الآلات ومن أبرز كتابها هايدن، موتسارت، وبيتهوفن .

الأوبرا القاهرة السيمفوني دار الأوبرا

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

صورة أرشيفية

محافظ شمال سيناء يطلع السفير الفرنسي بالقاهرة على جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة

يونيسف

يونيسف: 130 ألف طفل في الفاشر السودانية معرضون لخطر كبير جراء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

