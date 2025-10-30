حجرة السيمفوني تجمع باخ وفيفالدى وموتسارت بالأوبرا

تتوالى سلسلة حلقات موسيقى الحجرة التى تنطمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى حيث يقام حفلاً بقيادة المايسترو محمد شرارة ومشاركة عازف الفيولينة نور محمد عبد الفتاح.

وذلك فى الثامنة مساء السبت الأول من نوفمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها المتتالية الأوركسترالية الأولى لـ باخ، كونشيرتو الربيع من الفصول الأربعة لـ فيفالدى، السيمفونية الأربعين لـ موتسارت.

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة هى نوع من الموسيقى الكلاسيكية تُؤدى بواسطة مجموعة صغيرة من العازفين، عادةً من اثنين إلى تسعة موسيقيين، تُعرف بأناقتها ونشأت في القرون الوسطى وإزدهرت خلال العصور الكلاسيكية والرومانسية، حيث كانت تُعزف في قاعات صغيرة أو غرف خاصة (ومن هنا جاء اسمها)، تتميز بالتفاعل الدقيق بين العازفين مع التركيز على التوازن والتناغم بين الآلات ومن أبرز كتابها هايدن، موتسارت، وبيتهوفن .