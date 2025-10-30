الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات

قال الرئيس الصيني" شي جين بينج "، إن الاقتصاد الصيني مثل محيط واسع، وكبير ومرن وواعد، وإن الصين واثقة وقادرة على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات.



ووفقا لما ذكته وكالة الأنباء الصينية" شينخوا"، اليوم/الخميس/، فقد أدلى شي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد وصوله إلى بوسان لحضور الاجتماع الـ32 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) في جيونججو، والقيام بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية.



وأكد شي، أن التنمية الاقتصادية في الصين تشهد زخما إيجابيا جيدا، مشيرا إلى أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 %، فيما ارتفعت تجارة السلع في مجالي الاستيراد والتصدير مع بقية دول العالم بنسبة 4 %، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأرقام لم يكن إنجازا سهلا في ظل الصعوبات الداخلية والخارجية.



وأوضح أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، ناقشت واعتمدت التوصيات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة، قائلا إنه "على مدى أكثر من سبعة عقود، واصلنا العمل جيلا بعد جيل على نفس الخطة لتحقيقها على أرض الواقع ليس لدينا أي نية لتحدي أو إزاحة أي طرف آخر، وأن تركيزنا كان دائما منصبا على إدارة شؤون الصين الداخلية بشكل جيد، وتحسين أنفسنا، ومشاركة فرص التنمية مع جميع دول العالم، وهذا أحد الأسرار المهمة لنجاحنا".



ولفت إلى أن الصين تعتزم مواصلة تعميق الإصلاح بصورة شاملة، وتوسيع الانفتاح، وتعزيز نمو اقتصادي بجودة أعلى مع تحقيق زيادة مناسبة في الناتج الاقتصادي، ودفع التنمية البشرية المتكاملة والإزدهار المشترك للجميع.



وأعرب شي عن إيمانه بأن ذلك سيوسع أيضا من آفاق التعاون بين الصين والولايات المتحدة.