5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا
أخبار العالم

الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات

الرئيس الصيني" شي جين بينج
الرئيس الصيني" شي جين بينج
أ ش أ

قال الرئيس الصيني" شي جين بينج "، إن الاقتصاد الصيني مثل محيط واسع، وكبير ومرن وواعد، وإن الصين واثقة وقادرة على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات.


ووفقا لما ذكته وكالة الأنباء الصينية" شينخوا"، اليوم/الخميس/، فقد أدلى شي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد وصوله إلى بوسان لحضور الاجتماع الـ32 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) في جيونججو، والقيام بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية.


وأكد شي، أن التنمية الاقتصادية في الصين تشهد زخما إيجابيا جيدا، مشيرا إلى أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 %، فيما ارتفعت تجارة السلع في مجالي الاستيراد والتصدير مع بقية دول العالم بنسبة 4 %، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأرقام لم يكن إنجازا سهلا في ظل الصعوبات الداخلية والخارجية.


وأوضح أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، ناقشت واعتمدت التوصيات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة، قائلا إنه "على مدى أكثر من سبعة عقود، واصلنا العمل جيلا بعد جيل على نفس الخطة لتحقيقها على أرض الواقع ليس لدينا أي نية لتحدي أو إزاحة أي طرف آخر، وأن تركيزنا كان دائما منصبا على إدارة شؤون الصين الداخلية بشكل جيد، وتحسين أنفسنا، ومشاركة فرص التنمية مع جميع دول العالم، وهذا أحد الأسرار المهمة لنجاحنا".


ولفت إلى أن الصين تعتزم مواصلة تعميق الإصلاح بصورة شاملة، وتوسيع الانفتاح، وتعزيز نمو اقتصادي بجودة أعلى مع تحقيق زيادة مناسبة في الناتج الاقتصادي، ودفع التنمية البشرية المتكاملة والإزدهار المشترك للجميع.


وأعرب شي عن إيمانه بأن ذلك سيوسع أيضا من آفاق التعاون بين الصين والولايات المتحدة. 

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

حزب مستقبل وطن

سلع بأسعار مخفضة.. حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة كلنا عائلة واحدة بمدينة نصر

خارجية النواب تعقد اجتماع تعديل قانون الرسوم على مباني الوزارة بالخارج

خارجية النواب تعقد اجتماع تعديل قانون الرسوم على مباني الوزارة بالخارج

مجلس النواب

"طاقة النواب" توافق على تعديل اتفاق محطة الضبعة لإسناد أعمال الحماية المادية للمقاول الروسي

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

