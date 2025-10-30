جاكلين عازر تُكرم أبناء البحيرة أبطال العالم في ألعاب القوى لذوي الإعاقة بأستراليا

كرّمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أبطال العالم من أبناء المحافظة المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة الذهنية، والتي أُقيمت بدولة أستراليا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري، تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة رفعوا بها اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

حيث تمكن اللاعب سيف أحمد علي بدر، من أبناء قرية دربك بمركز شبراخيت من إحراز المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات دفع الجُلّة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في رمي الرمح والمركز الثالث والميدالية البرونزية في رمي القرص، بعد أداء مشرف وتفوق ملحوظ على أبطال العالم المشاركين في البطولة، ليؤكد جدارته واستحقاقه للقب العالمي.

كما حصل اللاعب معز علي إبراهيم الحناوي، على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في رمي القرص، بعد منافسة قوية أظهر خلالها قدراته الفنية العالية، ليحقق إنجازا يُليق باسم مصر والبحيرة.

كما شمل التكريم المدرب الدولي السيد عبد المنعم الصابر، المسئول عن تدريب اللاعبين، تقديرًا لجهوده الكبيرة في إعدادهم وتأهيلهم فنيًا وبدنيًا، والتي أثمرت عن هذا الإنجاز العالمي المشرف.

وأكدت محافظ البحيرة خلال التكريم أن ما حققه هؤلاء الأبطال يعكس روح التحدي والعزيمة والإصرار لدى أبناء المحافظة، خاصة من ذوي الهمم الذين يمثلون نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح وتخطي الصعاب.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية ودعم ذوي الهمم وتمكينهم في مختلف المجالات، مؤكدة استمرار المحافظة في تقديم أوجه الدعم كافة لهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرة البطولات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.