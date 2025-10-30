وسط حضور أصدقائه .. تشييع جثمان المصور ماجد هلال بمسقط رأسه ببنها

شارك العشرات فى تشييع جنازة المصور ماجد هلال والذي لقى ربه إثر حادث سقوط ونش عليه أثناء عمله، ما أسفر عن مصرعه هو وزميله كيرلس صلاح الذي كان يرافقه في موقع التصوير.

وتم تشييع جثمان الراحل ماجد هلال عصر اليوم الخميس من مسجد مقابر الشموت بمدينة بنها، ليوارى الثرى هناك، وشارك في الجنازة أصدقاؤه وزملاؤه الذين نعوه بكلمات مؤلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لرواية أحد أصدقائهما، فإن المصورين كانا في مهمة تصوير لصالح إحدى الشركات، وطلب المسؤولون منهما الصعود إلى ونش مرتفع لتصوير بعض اللقطات، دون وجود أي وسائل أمان أو حماية، ما أدى إلى سقوطهما ووفاتهما على الفور.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة فتحت تحقيقًا عاجلًا في الحادث للوقوف على ملابساته، مشيرًا إلى أن أصحاب الشركة التي استعانت بهما اختفوا عقب وقوع الحادث، كما لم يتم العثور حتى الآن على كاميرات المصورين أو كروت الذاكرة الخاصة بهما.