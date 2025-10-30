المصريين الأحرار : المتحف الكبير أيقونة الجمهورية الجديدة

صرح ابراهيم ضيف، عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم حزب المصريين الأحرار بالدقهلية ، بأنَّ المتحف المصري الكبير، الذي يُنتظر افتتاحه، يمثل أكثر من مجرد معلم ثقافي ضخم ، بل هو إنجاز حضاري استراتيجي يجسد صورة الجمهورية الجديدة ، ويؤكد على الارتباط الوثيق والممتد بين الدولة المصرية الحديثة والجذور العميقة لحضارتها التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام.

وأضاف ، إن هذا الصرح العظيم هو نقطة التقاء مثالية بين ماضي مصر المجيد وحاضرها الطموح ومستقبلها المشرق .

أكد " ضيف " أن المتحف إنجاز حضاري غير مسبوق ، مشيراً إلى أنَّ الرؤية الاستراتيجية تتجلى في ظل الجمهورية الجديدة الرؤية المصرية في تَبَنّي المشاريع القومية العملاقة التي لا تخدم الحاضر فحسب ، بل تعيد صياغة العلاقة مع الماضي .

مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير هو خير مثال على هذه الرؤية القيادية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعن المكانة العالمية تم تصميم المتحف ليكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة ، وهو بذلك يضع مصر في مكانة عالمية متقدمة على خارطة السياحة والثقافة الدولية .

أوضح عضو الهيئة العليا بالحزب أن المتحف ليس مجرد مستودع للآثار ، بل هو جسر معرفي يربط بين مصر الفرعونية ومصر الحديثة ، فى الوقت الذى يعرض المتحف كنوزًا لا تُقدر بثمن ، وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون لأول مرة ، فإنه يقدم هذه الآثار بأحدث تقنيات العرض المتحفي العالمية ، مما يعكس التقدم التكنولوجي والإداري للجمهورية الجديدة .

وأضاف " ضيف " أن هذا الدمج المتقن بين أقدم الحضارات وأحدث أساليب العرض هو شهادة على قدرة مصر على استيعاب التطور دون التخلي عن هويتها الراسخة .

في الختام، أكد " ضيف " أن تاريخ مصر ليس مجرد صفحات في كتب ، بل هو تراكم حضاري استثنائي تجاوز السبعة آلاف عام ؛ وإن تبني الجمهورية الجديدة مشروعًا بهذا الحجم لتكريم هذا التراث ، يؤكد للعالم وللأجيال القادمة أن هوية مصر الحديثة متجذرة بعمق في عظمة أجدادها .

وتابع " ضيف " سيظل المتحف المصري الكبير هو الدرع الحضاري الذي يحمي ويُبرز هوية الأمة ، وتأكيد عملي لمقولة أن " مصر هي أم الدنيا " ، حيث يلتقي الماضي التليد بالحاضر الواعد في عمل معماري وفني يخلد ذكرى الحضارة المصرية الخالدة ويرسخ مكانة الجمهورية الجديدة كحارس لهذا الإرث العظيم .