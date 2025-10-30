مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية " بأبورجوان لدعم شريف عناني بانتخابات مجلس النواب

نظمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمركز البدرشين، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بقرية أبورجوان قبلي، لدعم شريف عناني، مرشح الحزب عن دائرة البدرشين والعياط في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد المؤتمر حضوراً مكثفاً من قيادات وأعضاء الحزب وقيادات العائلات وأهالي القرية، في أجواءٍ تحولت إلى احتفالية وطنية ومظاهرة حب وانتماء، عكست روح الوحدة والالتفاف خلف الوطن وقيادته.

ووجه شريف عناني، الشكر لأهالي أبورجوان قبلي على الاستقبال الحافل والدعم الكبير، مؤكداً أن ترشحه يأتي انطلاقاً من إيمانه بخدمة أبناء الدائرة والسعي لتحقيق تطلعاتهم في التنمية والبناء، قائلاً: "ترشحت لأكون صوتكم الأمين، وساعيًا لخدمتكم بصدق وإخلاص، فصوتكم أمانة ومستقبلنا بأيدينا".

وعبر "عناني" عن تقديره للجهود التنظيمية التي عكست العمل الجماعي بين أعضاء الحزب وأهالي القرية، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر المقبل

إيمانا بأن المشاركة الواعية هي السبيل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا " دعمكم وسندكم هو الدافع دائمًا ".

وتناول المؤتمر عدداً من القضايا التي تهم أهالي الدائرة، وفي مقدمتها تحسين الخدمات والبنية التحتية ودعم جهود التنمية المحلية، ضمن رؤية الحزب لتعزيز المشاركة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة.