زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم وليس له مثيل

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أنه لأول مرة في التاريخ أن يكون متحف من المتاحف، يرغب الجميع في زيارته ومعرفة موعد افتتاحه، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم وليس له مثيل وسيستقطب جميع دول العالم.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن توت عنخ أمون يثير خيال الناس في جميع دول العالم لأنه أعظم اكتشاف أثري في العالم.

وتابع عالم الأثار الكبير، أنه سافرت جميع دول العالم والمسئولون والمثقفون في دول العالم لديهم رغبة في زيارة المتحف المصري الكبير.