سيطرة للفراعنة الصغار على ميداليات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين

واصل أبطال منتخب مصر لتنس الطاولة أداءهم المميز في بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة المقامة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، وذلك على الصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واختتمت اليوم الخميس منافسات الفردي تحت 17 و تحت 13 سنة ناشئين و ناشئات.

وفي منافسات تحت 17 سنة ناشئات حصدت اللاعبة المصرية يارا البدوي الميدالية الذهبية و المركز الأول ، وفازت حبيبة البسومي و ندى البدوي ببرونزيتي الفئة السنية نفسها.



وبمنافسات تحت 17 ناشئين حصد اللاعب المصري يحيي المرسي الميدالية الفضية و المركز الثاني ، و أسر سامح الميدالية البرونزية.



وبمنافسات تحت 13 سنة ناشئات ، فازت اللاعبة المصرية ملك ذكي بالميدالية الفضية ، وفازت كل من جودي شيبة ودارين عبد السلام ببرونزيتي تحت 13 سنة.

أما منافسات تحت 13 سنة ناشئين فشهدت حصد برونزيتين ليوسف طاهر و حسين إياد .



و انطلقت أمس منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات ويشارك في البطولة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة بعد اعتذار منتخب كازاخستان، وهي" أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، والنمسا، مصر البلد المستضيف".

وكان الاتحاد المصري لتنس الطاولة قد أعلن تعيين عمرو فهمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مديرا للبطولة.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة أشرف حلمي، ومدير البطولة عمرو فهمي، على أن يكون هشام أبو حشيش مقررا للجنة.

وفي إطار دعم اللاعبين المصريين، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب الاتحاد بتخفيض رسوم الاشتراك للاعبين واللاعبات المصريين، لتصبح 2500 جنيه مصري بدلاً من 200 دولار أمريكي، وذلك بهدف منحهم فرصة أكبر للاحتكاك الدولي والمشاركة الفعالة في المنافسات.