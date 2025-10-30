دبلوماسي فلسطيني: ترامب يُدرك رغبة نتنياهو في إفشال وقف النار ويضغط عليه

قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن إسرائيل تتعامل مع اتفاق شرم الشيخ كورقة سياسية أكثر من كونه التزامًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يرتكب خروقات مستمرة بينما لا توجد خروقات فلسطينية.

وأوضح السفير ممدوح جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء حالة النار المشتعلة كأداة ضغط سياسية، سواء على الجانب الفلسطيني أو على الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الخروقات المزعومة تخدم أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب في وقف إطلاق النار.

وأضاف السفير ممدوح جبر، أن الخروقات الإسرائيلية تتمثل في ضربات جوية وبرية متكررة تُبرر بحجج باطلة، وتشمل تجاوزات واضحة للخط الأصفر، مشيرًا إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الانتهاكات لتثبيت موقفه الداخلي والهروب من الضغوط السياسية.

وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم دعمه لنتنياهو، يدرك أن الأخير لا يريد الالتزام بالاتفاقية، لكنه في الوقت نفسه يتعرض لضغوط دولية شديدة للحفاظ على استمرارية صفقة شرم الشيخ وعدم انهيارها، لما تمثله من ركيزة أساسية لأي تهدئة مستقبلية في المنطقة.