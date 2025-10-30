قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
أبو العينين: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة عن عظمة مصر للعالم
أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص
أبو العينين: مصر الحديثة تكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي
أبو العينين: المشاركة الواسعة في مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين
أبو العينين: القائمة الوطنية تضم نخبة من الكفاءات وتجسد الحراك السياسي الواعي
وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي
قيادي سوداني: ما يحدث في الفاشر تطهير عرقي وجريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع
فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي
وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو
ألمانيا تحذر من تصعيد نووي عالمي بعد إعلان ترامب استئناف التجارب الذرية
فن وثقافة

محمد جمعة عن شبهه بتمثال أثري: مش محتاج ذكاء اصطناعي إحنا التاريخ

محمد جمعة
محمد جمعة
يارا أمين

شارك الفنان محمد جمعة، بصورة لأحد التماثيل الأثرية القديمة التي تشبهه بشكل كبير، وذلك تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر جمعة الصورة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "مش محتاج أعمل صورة بال AI، لأن إحنا الصورة اللي الكل بيحاول يقلدها، إحنا التاريخ".

وتستعد مصر خلال الأيام المقبلة لافتتاح المتحف المصري الكبير، في احتفالية تُعد الأكبر من نوعها على الإطلاق، ليصبح هذا الصرح العالمي علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإنسانية، ومصدر فخر لكل مصري، فالمتحف لا يمثل مجرد منشأة أثرية جديدة، بل حدثاً ثقافياً وتاريخياً يعيد وضع مصر في صدارة المشهد الحضاري العالمي.


يقع المتحف على بُعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، ليكون أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور المصرية القديمة حتى العصر اليوناني الروماني، من بينها مجموعة توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد وتضم نحو 5000 قطعة ذهبية.

طفرة سياحية واقتصادية متوقعة


الاهتمام العالمي بالافتتاح انعكس على نسب الإشغال الفندقي التي وصلت إلى 100%، وسط توقعات بزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر بنحو خمسة ملايين زائر سنوياً، ما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة، كما تم تحديد أسعار تذاكر الدخول لتكون مناسبة مقارنة بضخامة المشروع الذي تجاوزت تكلفته 1.5 مليار دولار.

الفنان محمد جمعة افتتاح المتحف المصري الكبير إنستجرام المتحف المصري الكبير أهرامات الجيزة

