مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
محافظات

مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ

مولد سيدي إبراهيم الدسوقي
مولد سيدي إبراهيم الدسوقي
محمود زيدان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، احتفالًا بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، “برهان الدين” أو “أبو العينين” أحد الأقطاب الصوفية الأربعة.

وتوافدت الآلاف من المريدين والمحبين من مختلف محافظات مصر والدول العربية لإحياء هذه الليلة الختامي .

 إبداع الإنشاد الصوفي

 ألهب المنشد الديني الكبير الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، قلوب الحاضرين بوصلات رائعة من الإنشاد الديني والمدائح النبوية التي أثارت أجواءً من الخشوع والبهجة بين الآلاف المتواجدين في محيط المسجد الإبراهيمي.

 تكثيف أمني لاحتفالات مولد الدسوقي 

وشهدت الاحتفالات أجواء من الأمن والانضباط، نتيجة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات المولد على مدار أسبوع كامل، وخاصة في الليلة الختامية التي تشهد ذروة التوافد

ووضع اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، خطة أمنية محكمة تشمل تأمين الطرق والمداخل والمخارج، وتنظيم حركة المرور، ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لضمان سلامة وراحة الزوار.

وجاءت هذه الاحتفالات تتويجًا للجهود المكثفة لقيادات المحافظة والأوقاق والطرق الصوفية وجميع الجهات المعنية لهذا الحدث الذي يساهم في الرواج السياحي والاقتصادي لمدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات والخدمات المقدمة للزوار على مدار أيام المولد، تنفيذاً لتوجيهاته بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للوافدين من خلال تجهيز المرافق والمنشآت الخدمية.

كما حرص جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، جمال ساطور، على بالإشراف المباشر على التجهيزات الميدانية، وتفعيل غرفة العمليات التي عملت على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق الذي يليق بمكانة المولد.

