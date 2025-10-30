مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، احتفالًا بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، “برهان الدين” أو “أبو العينين” أحد الأقطاب الصوفية الأربعة.

وتوافدت الآلاف من المريدين والمحبين من مختلف محافظات مصر والدول العربية لإحياء هذه الليلة الختامي .

إبداع الإنشاد الصوفي

ألهب المنشد الديني الكبير الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، قلوب الحاضرين بوصلات رائعة من الإنشاد الديني والمدائح النبوية التي أثارت أجواءً من الخشوع والبهجة بين الآلاف المتواجدين في محيط المسجد الإبراهيمي.

تكثيف أمني لاحتفالات مولد الدسوقي

وشهدت الاحتفالات أجواء من الأمن والانضباط، نتيجة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات المولد على مدار أسبوع كامل، وخاصة في الليلة الختامية التي تشهد ذروة التوافد

ووضع اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، خطة أمنية محكمة تشمل تأمين الطرق والمداخل والمخارج، وتنظيم حركة المرور، ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لضمان سلامة وراحة الزوار.

وجاءت هذه الاحتفالات تتويجًا للجهود المكثفة لقيادات المحافظة والأوقاق والطرق الصوفية وجميع الجهات المعنية لهذا الحدث الذي يساهم في الرواج السياحي والاقتصادي لمدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات والخدمات المقدمة للزوار على مدار أيام المولد، تنفيذاً لتوجيهاته بضرورة توفير كافة سُبل الراحة للوافدين من خلال تجهيز المرافق والمنشآت الخدمية.

كما حرص جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، جمال ساطور، على بالإشراف المباشر على التجهيزات الميدانية، وتفعيل غرفة العمليات التي عملت على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق الذي يليق بمكانة المولد.